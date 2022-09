Trapani finisce di nuovo sott'acqua: strade, scantinati e negozi allagati

È stata sufficiente poco più di mezz’ora di pioggia battente, stasera, per allagare alcune delle strade di Trapani e Erice, già duramente messe alla prova dall’alluvione di lunedì scorso. Sono stati nuovamente allagati alcuni scantinati ed esercizi commerciali. Sommerse dall'acqua la via Dell'Uva e la via Marsala, dove nei giorni scorsi era saltata pure la fognatura. In via Virgilio l'acqua ha invaso il forno Impero e si segnala un vero e proprio fiume in via Orti. Chiusa al traffico via conte Agostino Pepoli, carreggiate impraticabili nella zona industriale, lungo la dorsale Zir e in via Libica. Situazione difficile pure al rione Cappuccinelli.

Sul fronte ericino, in via Argenteria sono saltati i tombini e in via Simeto si è registrata una copiosa fuoriuscita di liquami. Traffico a rilento all’altezza tonnara San Cusumano, dove diverse auto sono rimaste bloccate. Inagibile la strada provinciale SR1 Immacolatella - Erice. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Nel video la via Dell’Uva allagata

