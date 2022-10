Una bomba d'acqua travolge Mazara del Vallo, scene da apocalisse

Un violento temporale si è abbattuto ieri su Mazara del Vallo. Per oltre tre ore pioggia fortissima, accompagnata da grandine e forti raffiche di vento, una potenza di acqua che –secondo i dati forniti dal Sias - alle ore 19 ha toccato il livello di oltre i 65 mm l’ora. Grandissimi disagi in tutto il territorio comunale, panico fra la gente rimasta in panne nelle principali vie della città e nell’intero lungomare; tombini galleggianti e acqua ben oltre la soglia dei marciapiedi. Molte le richieste di intervento alla Protezione civile, polizia municipale e vigili del fuoco a seguito dell’allagamento di strade, appartamenti, esercizi commerciali; allagamenti si sono registrati anche all’interno dell’ospedale Abele Ajello. In alcune strade si è verificato anche il crollo di muretti di cinta. Situazione allarmante sul porto canale e fra le sponde del fiume Mazaro. In via eccezionale è rimasto aperto al traffico il ponte sul fiume Arena evitando ai residenti di Boccarena di intraprendere il pericoloso percorso alternativo della SP66.

Nel video un'auto trascinata dalla forza dell'acqua, un'abitazione e un negozio travolti.

