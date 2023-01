Le indagini su Messina Denaro, perquisite le case di un avvocato di Campobello

Perquisizioni a tappeto a Campobello di Mazara e non solo da parte delle forze dell’ordine, nell’ambito delle indagini sull'arresto del boss Matteo Messina Denaro. Stamane è stata controllata l'abitazione di un legale, l’avvocato Antonio Messina, che si trova in via Selinunte, di fronte alla casa di Salvatore Messina Denaro, fratello del boss, già perquisita lunedì scorso. Perquisite anche l'abitazione estiva del legale, a Torretta Granitola, sul litorale di Mazara del Vallo, nei pressi della sede dello Ias Cnr, e un altro immobile in via Galileo Galilei, a Campobello di Mazara.

© Riproduzione riservata