Trapani, recuperata la salma del pilota morto sull'aereo militare caduto vicino a Birgi

È stata recuperata da pochi minuti la salma del capitano Fabio Antonio Altruda, l’ufficiale pilota che era ai comandi del caccia Eurofighter del 37esimo Stormo di Trapani precipitato nel tardo pomeriggio di ieri, a poca distanza dalla base aerea militare siciliana, mentre si apprestava all’atterraggio di ritorno da una missione di addestramento. Lo rende noto l’Aeronautica Militare, sottolineando che al momento »non è possibile formulare alcuna ipotesi in merito alle cause dell’incidente: solo l’analisi dei dati e delle informazioni che già in questo momento gli inquirenti stanno raccogliendo ed acquisendo, e che verranno ulteriormente perfezionate una volta a disposizione i resti del velivolo, potrà consentire di stabilire la dinamica dei fatti».

Nell’area in cui è precipitato il caccia, «circoscritta e presidiata dalle forze dell’ordine, in accordo con l’autorità giudiziaria - dice ancora l’Aeronautica - sono a lavoro squadre specializzate dei vigili del fuoco ed un team di specialisti dell’Aeronautica militare per le operazioni di messa in sicurezza del sito e l’avvio delle attività di recupero dei resti del velivolo e delle previste attività di prevenzione e bonifica ambientale del terreno interessato dall’evento».

Sul posto è presente anche la commissione nominata dalla forza armata che dovrà occuparsi dell’inchiesta tecnica interna di sicurezza del volo volta ad accertare le cause dell’incidente». A Trapani è presente da questa mattina il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Luca Goretti, «per essere vicino, offrire il sostegno ed esprimere il cordoglio di tutta la forza armata ai familiari del giovane pilota scomparso, così come a tutto il personale del 37esimo Stormo».

Sono due le inchieste. Oltre alla Procura, anche l’Aeronautica Militare ha aperto un’indagine. Oltre al caccia, stava rientrando alla base anche un altro velivolo. I due aerei erano stati impegnati in un’esercitazione. Le telecamere di videosorveglianza di un’abitazione hanno ripreso il volo per pochi secondi e l'esplosione dell’aereo in cielo. Il video è stato acquisito dai pm. Nel disastro ha perso la vita il pilota.

