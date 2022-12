Precipita caccia dell'aeronautica nei pressi di Birgi, si cercano i resti: trovato vivo il pilota

Un aereo militare è precipitato in fase di rientro alla base di Birgi a circa tre chilometri dall'aeroporto, intorno alle 18.30. Si tratta di un caccia "Eurofighter" del 37° Stormo. Stava atterrando, quando è accaduto l'incidente, il velivolo sarebbe precipitato nelle adiacenze del Ponte Granatello, in località Locogrande. Il pilota è stato trovato vivo dai colleghi del Sar di Birgi, in mare. Lo confermano fonti dello scalo civile aggiungendo che nella zona sono in corso ricerche anche con l’ausilio di un elicottero.

L'aeroporto di Trapani Birgi è ai livelli massimi di allerta. L’aereo tornava da una ricognizione nell’entroterra. Si cercano i resti dell'aereo.

All’aeroporto civile Vincenzo Florio è scattato il protocollo di sicurezza in accordo con le autorità militari e le piste sono

state chiuse al traffico, bloccando i voli in partenza ed in arrivo.

