Aereo militare precipitato mentre rientrava a Birgi: morto il pilota, era un capitano di 33 anni di Caserta

Trovato il corpo senza vita del pilota del velivolo monoposto Eurofighter del 37/mo Stormo di Trapani caduto ieri nel tardo pomeriggio mentre era di rientro da una missione addestrativa. La vittima è il capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, di Caserta.

La notizia nella notte è stata comunicata attraverso i canali istituzionali alla famiglia del giovane ufficiale. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle ricerche effettuate dai vigili del fuoco e del personale dell'aeronautica militare. Dunque era rimasto intrappolato tra i rottami dell'aereo.

Il velivolo si è disintegrato durante l'impatto, con rottami infuocati trovati anche a diverse centinaia di metri di distanza tra loro e a circa cinque miglia a sud-est della base aerea di appartenenza. L'area dell'impatto, contrada Ponte Granatello a tre km dalla base aerea è stata transennata per precauzione con vigilanza militare. La zona dove si trovano i resti è stata inibita a tutti.

L'aeroporto di Trapani Birgi è rimasto per ore ai livelli massimi di allerta. L'incidente aereo ha comportato anche il blocco dei voli in partenza ed in arrivo nello scalo civile del Vincenzo Florio.

L'inchiesta sulle cause dell'incidente

Sarà avviata nelle prossime ore da parte dell’Aeronautica militare un’inchiesta di sicurezza del volo. Al momento non si conoscono, infatti, le cause che hanno causato l'incidente e la morte del capitano Altruda, prima dell'atterraggio a Birgi.

Altruda era entrato in aeronautica con il corso regolare ibis 5° dell'aeronautica di Pozzuoli nel 2097. Pilota combat ready in forza al 37stormi di Birgi dal 2021, era molto esperto e aveva all'attivo centinaia di ore di volo molte delle quali effettuate in operazioni fuori i confini nazionali.

I messaggi di cordoglio

Dopo aver appreso la notizia, il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, Luca Goretti, a nome dell’intera Forza armata, si è stretto in un profondo segno di vicinanza e cordoglio. Un messaggio di vicinanza ai familiari del capitano Altruda è arrivato anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto. “Con grande dolore ho appreso della ferale notizia. Oggi tutta la Difesa si stringe in un ideale abbraccio alla famiglia e agli affetti più cari del capitano Altruda, con la promessa che non saranno lasciati mai soli”, afferma Crosetto in un comunicato. “Ho espresso – conclude il ministro della Difesa – al generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze per la grave perdita”.

«Esprimo profondo cordoglio per la morte del capitano pilota Fabio Antonio Altruda, vittima del tragico incidente di ieri - dice il presidente della Regione Renato Schifani -. Tutto il governo regionale si stringe attorno alla famiglia dell’ufficiale scomparso, al Capo di stato maggiore, alle donne e agli uomini dell’Aeronautica militare italiana».

«Cari amici, buongiorno. Il nostro aeroporto militare del 37° Stormo è in lutto per la perdita di un giovane pilota che ieri, nel tardo pomeriggio, stava per fare rientro in base dopo un volo di esercitazione ma il velivolo si è schiantato al suolo. Preghiamo per la sua anima perché venga accolta nelle mani di Gesù risorto e preghiamo per i suoi familiari perché da Dio abbiano consolazione e conforto in queste ore di profondo dolore. In vita e in morte siamo tuoi, o Padre: confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello insieme ai santi nella gioia del tuo regno», il cordoglio del vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli.

© Riproduzione riservata