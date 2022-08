Trapani calcio, ecco il nuovo direttore generale

Giornata di presentazioni in casa Trapani con il nuovo Direttore Generale, l’ex dirigente del Catania Mario Marino, ed il nuovo Responsabile del settore giovanile, l’ex capitano granata, Luca Pagliarulo. «La mia presenza a Trapani è stata una gradita sorpresa – ha sottolineato Marino – una chiamata inattesa, la scelta di Trapani per me è carica di motivazioni che mi hanno spinto ad accettare: intanto perché è una piazza importante per la Sicilia e poi per tutte le volte che l’avevo affrontato da avversario con il Catania negli ultimi anni e per me il Trapani era stato una sorta di «bestia nera». Il mio lavoro qui è iniziato solo il 10 agosto perché se gli aspetti sportivi erano già ben avviati dal direttore sportivo Chiavaro e dal tecnico Torrisi, non altrettanto posso dire dell’aspetto amministrativo, per cui abbiamo dovuto correggere alcuni errori iniziali anche se oggi stiamo recuperando pianificando bene il lavoro». Per Pagliarulo, capitano di mille battaglie in campo, una nuova sfida: «Ringrazio il direttore per questa opportunità, certo avrei preferito giocare ancora e calcare i campi visto che il fisico mi accompagnava ancora, avevo avuto alcune proposte da parte di altre squadre ma proprio non me la sentivo di indossare un’altra maglia, e poi a un certo punto bisogna fare delle scelte. Lavorare con i giovani è stata un’opportunità che ho colto al volo sposando questo progetto consapevole che ci saranno delle difficoltà perché siamo partiti tardi ma insieme allo staff metteremo tanta passione per dare ai giovani trapanesi l’opportunità di guardare al Trapani come una società in grado di valorizzare i giovani del posto. Lavorerò insieme allo staff che sarà composto dai tecnici che hanno fatto bene lo scorso anno: Vito Casano nell’under 19, Peppe Culcasi nell’under 17 e Giuseppe Lamia nell’under 15». Ampi servizi sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

