Nuovo rinforzo per il Trapani, arriva il bomber belga Mokulu: ceduto Le Mura

Il Trapani mette a segno l'acquisto dell'attaccante belga Benjamin Mokulu, nuovo rinforzo per la squadra di mister Alfio Torrisi. Il centravanti 33enne arriva in maglia granata a a titolo definitivo e ha collezionato più di 400 presenze e 100 gol all’attivo nei campionati europei.

Mokulu in Belgio cresce nell’FC Brussel e gioca, tra le altre, nel KV Oostende, Lokeren e KV Mechelen. Gioca nella massima serie francese in Ligue 1 al Bastia; l’arrivo in Italia nel 2014 in Serie B all’Avellino dove milita fino alla stagione 2016/17. Sempre in cadetteria, veste le maglie del Frosinone, della Cremonese e del Carpi. Nel 2018/19 gioca in Serie C con la Juventus Under 23; Padova e Ravenna le ultime squadre prima dell’approdo nel campionato del Lussemburgo nello Swift Hesperange, società da cui proviene.

"Ho un bellissimo ricordo di Trapani - dice l'attaccante belga - , sono venuto qui da avversario e il calore del tifo è travolgente. Questa città e questa gente merita categorie superiori. Gli obiettivi della società sono chiari; ho voluto fortemente Trapani. Porto esperienza e peso davanti - aggiunge - , sono carico ogni qualvolta scendo in campo e darò il massimo per aiutare la squadra".

Sul fronte cessioni il club granata ha perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo, con la formula del prestito secco, del centrocampista Salvatore Le Mura al Città di Taormina, formazione che milita nel girone B del campionato di Eccellenza.

Intanto si è conclusa la fase di prelazione per i vecchi abbonati. Per la stagione ormai alle porte in 296 hanno rinnovato l’abbonamento in vista del nuovo anno sportivo: 114 tribuna, 75 gradinata, 107 curva. Da oggi attiva la vendita libera.

