Trapani, concluso il ritiro a Pergusa. Nuovo rinforzo per i granata: arriva Marco Romizi

Il Trapani targato Alfio Torrisi oggi ha concluso il ritiro a Pergusa con un allenamento congiunto – tre tempi da 35 minuti – contro la Leonfortese, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. I granata hanno battuto gli avversari per 4-1: è stato Falcone a sbloccare il punteggio al 15’ della prima parte di gioco. Nel secondo tempo il raddoppio porta la firma di Ceesay al 57’ e il 3-0 arriva al 70’ ad opera di Mascari, il quale si replica nel corso della terza frazione al 99’. La rete ospite, per il momentaneo 3-1, di Njang al 96’.

Il tabellino

TRAPANI-LEONFORTESE 4-1

Trapani (1t): Misseri, Cellamare, Carboni, De Pace, Mangiameli, Marigosu, Cangemi, Civilleri, Kosovan, Musso, Falcone

Trapani (2t): Misseri, Scuderi, Carboni, De Pace, Mangiameli (Romano 50’), Le Mura, Cangemi, Ceesay, Kosovan (Di Domenicantonio 50’), Falcone (Pipitone 45’), Musso (Mascari 50’).

Trapani (3t): Misseri, Galletti, Mazzara, De Pace, Romano, Cangemi, Santapaola, Ceesay, Kosovan, Catania, Mascari.

Leonfortese (1t): Callejo, Bello, Carcagnolo, Di Perna, Lopez, Russo, Mannino, Barcio, Metà, Caputa, Lentini. Tabascio, Speranza, Castelli, Njang, Cavallaro, Francese, Giolito, Saddiq, Lautaro.

Reti: Falcone 15’, Ceesay 57’, Mascari 70’ e 99’, Njang 96’

Il tecnico

Il commento di mister Alfio Torrisi al termine dei tredici giorni di ritiro: «E’ andata meglio rispetto ad una settimana fa considerando che fisicamente i ragazzi hanno raggiunto il picco. La squadra ha messo in atto tutto ciò che chiedo facendolo bene e trovando un avversario tatticamente ben organizzato e che ci ha messo nella condizione di lavorare in fase di possesso. Abbiamo cercato di allungare il minutaggio a qualcuno distribuendo più minuti; nell’ultimo tempo sono stati diversi gli Under a scendere in campo. Sono soddisfatto perché finiamo questo ritiro nel miglior modo possibile e consapevoli che la squadra, ancora una volta, ha dimostrato grande dedizione al sacrificio anche perché ieri venivamo da una seduta pesante. Ci portiamo da Trapani doppie sedute per cui i carichi di lavoro iniziano a farsi sentire; i ragazzi sono sempre stati sul pezzo».

Il Trapani si ritroverà al “Provinciale” martedì 16 Agosto: «La prossima settimana a Trapani sarà l’ultima di carico con una sola seduta al giorno. Lavoreremo fino a sabato, giorno di un’amichevole; altri due giorni liberi e poi ci prepareremo alla Coppa Italia».

E giusto a conclusione del ritiro la società del presidente La Rosa ha annunciato un nuovo rinforzo. Si tratta del centrocampista Marco Romizi, 33 anni e una lunga carriera tra i professionisti. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, nel 2009/10 passa alla Reggiana in Lega Pro. Nel Gennaio del 2012 il trasferimento al Bari in Serie B dove resta fino alla stagione 2016/17 totalizzando 146 presenze e quattro gol. Le esperienze in Serie C con le maglie di Vicenza, Albinoleffe, Picerno e Bisceglie prima delle 31 partite con la Cavese nell’anno passato nel girone I di Serie D.

«Arrivo a Trapani principalmente perché ho avuto la fortuna di giocarci in altre categorie. A Trapani – dice Romizi - ho visto il calore che ha messo il pubblico soprattutto in determinate stagioni dove sono stati sfiorati traguardi incredibili. Porto con me tanta voglia in una piazza importante e in un girone dove ho già giocato; credo che, per la squadra che stanno costruendo il direttore e il presidente e con il lavoro del mister, si possa arrivare ad un obiettivo molto interessante. Chiedo ai tifosi di sostenerci, tifarci, essere presenti allo stadio ed incoraggiarci per quella che si preannuncia una stagione avvincente».

Intanto, si interrompe il rapporto di collaborazione tra la FC Trapani 1905 con l’ex giocatore Giuseppe Carbonaro. Annunciato a luglio responsabile dell’area tecnica, l’ex calciatore e recordman granata (5° marcatore della storia del club con 44 reti, realizzate tra il 2007 e il 2009 tra Eccellenza e Serie D), Giuseppe Carbonaro, ha risolto l’accordo raggiunto con il Trapani.

