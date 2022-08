Nuovo rinforzo per il Trapani, arriva il centrocampista Matese: derby in Coppa col Licata

Il Trapani, in vista dell'esordio nel campionato di serie D edizione 2022-2023, porta a termine un ulteriore rinforzo nell'organico a disposizione del tecnico Alfio Torrisi. Il club granata ha ingaggiato a titolo definitivo il centrocampista Mattia Matese.

Il giocatore, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Casertana dove a 16 anni ha esordito in prima squadra nel corso dell’incontro di Coppa Italia contro il Livorno. Napoletano, colleziona 49 presenze tra i professionisti tra Caserta e Messina, dove ha militato nel corso della passata stagione.

"Sono qui motivato ed entusiasta. Ricomincio da zero - ha detto il calciatore granata.- , da Trapani in una piazza gloriosa dai trascorsi che tutti conosciamo e che ritengo sia il posto giusto per potermi rilanciare. Quando arriva la chiamata di una società così blasonata non si può dire di no. Parto come una mezzala in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Ho giocato in tutti i ruoli, partendo da play anche se il mio ruolo è fare la mezzala con propensione ad attaccare gli spazi e pressing alto".

Intanto la squadra si prepara in vista della prima partita stagionale in programma oggi (domenica 28 agosto) allo stadio “Provinciale” con calcio d'inizio alle ore 20.30. I granata riceveranno la visita del Licata nel derby valevole per primo turno di Coppa Italia Serie D.

Mister Torrisi ha convocato ventidue giocatori per la sfida al Licata. Non saranno del match Antonino Musso (deve scontare un turno di squalifica rimediata nella scorsa stagione) e Benjamin Mokulu (in fase di tesseramento). Ecco i giocatori convocati: Portieri: Summa, Di Maggio. Difensori: Galletti, Cellamare, Carboni, Gonzalez, De Pace, Mazzara, Mangiameli, Romano. Centrocampisti: Matese, Cangemi, Romizi, Civilleri, Ceesay, Marigosu. Attaccanti: Falcone, Pipitone, Mascari, Didomenicantonio, Kosovan, Catania.

