Terremoto nel Trapani calcio, si dimette il direttore generale Strano

Mentre i granata hanno iniziato una nuova settimana di lavoro con una doppia seduta di allenamenti nel ritiro di Pergusa dopo la giornata libera concessa domenica dal tecnico Alfio Torrisi, con lavoro svolto di mattina in palestra e nel pomeriggio in campo, un nuovo caso ha scosso il Trapani.

Ieri pomeriggio, infatti, Graziano Strano ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Direttore Generale per motivi personali: «Sono tenuto a fare un passo indietro rispetto al ruolo oneroso affidatomi dal presidente Marco La Rosa, al quale va il mio personale ringraziamento per la fiducia» ha dichiarato Graziano Strano.

La società ha preso atto delle dimissioni di Strano ed ha rivolto allo stesso un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nel corso di questi mesi. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Michele Scandariato

