Trapani: ceduti Mokulu e Soprano, Francesco Barbara ritorna in granata

Il suo arrivo era stato annunciato come l'operazione che avrebbe dato una significativa svolta al campionato dell'FC Trapani 1905. Dopo appena tre mesi Benjamin Tembe Mokulu lascia Trapani. Assieme a lui lascia Trapani anche Marco Soprano che si è già accasato alla Casertana.

Con uno scarno comunicato stampa in queste ore la società dell'FC Trapani 1905 ha dato notizia di avere ceduto Mokulo e Soprano. Per quanto riguarda Mokulo pare sia una scelta consensuale tra la società granata e l'attaccante Belga: il suo ingaggio, infatti, dopo tre mesi, è stato ritenuto elevato per un attaccante che non ha realizzato neppure una rete in campionato in dieci presenze.

Anche Marco Soprano, lascia il Trapani dopo pochi mesi.

Questa la nota ufficiale della società: "Si comunica che è stato raggiunto l’accordo per le cessioni dei calciatori Benjamin Tembe Mokulu e Marco Soprano, rispettivamente allo United Riccione e alla Casertana. Ai giocatori va il ringraziamento da parte della Società per l’impegno profuso e la professionalità mostrata, con l’augurio di ulteriori fortune per il prosieguo della loro attività. Contestualmente, si comunica che è rientrato dal prestito dall’Acireale il difensore Francesco Paolo Barbara (classe 2004)".

Nessuna notizia invece per quanto riguarda i nomi di Direttore Sportivo e Direttore Generale, due figure che al momento mancano nell'organigramma societari dopo le partenze di Chiavaro e Marino.

