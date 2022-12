Il Covid ferma la partita Trapani-San Luca: disposto il rinvio

Salta la gara di serie D programmata per domani alle 14,30 allo stadio Provinciale di Trapani tra i granata e il San Luca.

La società di calcio San Luca ha infatti chiesto il rinvio della gara per Covid.

In una nota del Dipartimento Interregionale, si legge che : «A seguito della richiesta inoltrata dalla Società San Luca, preso atto della documentazione allegata, tenuto conto del protocollo sanitario predisposto e dei provvedimenti provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Trapani-San Luca in programma il 4 Dicembre 2022 e valida per la 14a giornata del Campionato di Serie D - Girone I, è rinviata a data da destinarsi».

