Nubifragio a Trapani: il video di via Fardella trasformata in fiume

Trapani sommersa dall'acqua, strade impraticabili, abitazioni, garage e negozi invasi dai detriti e auto impantanate in molte vie. Scene da panico in tutta la città ma la via con i maggiori problemi è la centralissima via Fardella a Trapani. Si tratta della strada d’ingresso al capoluogo di provincia e oltretutto è quella principale dove ci sono molteplici abitazioni e attività commerciali.

Come si vede dalle immagini, i gazebo delle attività commerciali con gli ombrelloni che occupano il suolo pubblico navigano nel fiume d'acqua che si è formato sulla strada. L’acqua ha raggiunto circa una ventina di centimetri d’altezza.

Il traffico veicolare paralizzato: la strada non è transitabile e numerose auto sono rimaste impantanate al centro delle strade, letteralmente sovrastare dall’acqua. Difficoltà di circolazione anche per gli autobus del trasporto pubblico urbano dell’Atm, costretti a dover circolare a velocità bassissima.

© Riproduzione riservata