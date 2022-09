L'alluvione a Trapani, UniCredit sospende le rate dei mutui per le imprese

In seguito all’ondata di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi sulla provincia di Trapani provocando ingenti danni ai cittadini e alle attività commerciali e imprenditoriali del territorio, UniCredit ha varato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno a favore delle comunità colpite.

«Tra le iniziative predisposte, UniCredit mette a disposizione una moratoria di 12 mesi, cioè una sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari e chirografari, per le imprese con sede legale/operativa nelle zone colpite dal maltempo che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati proprietari di immobili nei Comuni della provincia di Trapani che siano stati danneggiati dall’evento», afferma una nota della banca che inoltre offre la possibilità di richiedere il Prestito «CreditExpress Dynamic» con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni che abbiano subìto danni a causa dell’evento mentre per le aziende sarà possibile accedere al «Pacchetto nuovo credito alle imprese», con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei Comuni colpiti dall’evento. Afferma Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia: «A conferma della vicinanza ai territori in cui opera, UniCredit si è tempestivamente attivata a sostegno di tutte le realtà della provincia di Trapani che hanno subito danni a causa del maltempo. Abbiamo infatti reso subito disponibile un pacchetto di interventi straordinari: una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza».

