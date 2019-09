Marsala calcio, sfida in trasferta contro il Savoia 1908

Il Marsala si prepara a uno incontro, questa volta in trasferta. Dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Giugliano, gli azzurri domani, domenica 22 settembre 2019, saranno di scena all'“Alfredo Giraud” di Torre Annunziata, Napoli, dove affronteranno ancora una volta una squadra più che quotata per le posizioni di vertice a fine campionato, il Savoia 1908.

I napoletani sono ancora imbattutti ma, rispetto alle previsioni dell'avvio di stagione, hanno raccolta qualche punto in meno stazionando comunque in una posizione medio-alta in classifica a quota 5. Gli azzurri invece capitanati da Pietro Balistreri sono ancora virtualmente in zona playout con 3 punti.

Il Savoia 1908 vanta o cinque campionati di Serie A e cinque di Serie B (ultima apparizione nel 1999/2000, curiosamente ultimo anno di professionismo, Serie C1, per il Marsala). Dopo la stagione passata culminata col quinto posto nel Girone H e la sconfitta in semifinale nei playoff promozione, la società ha messo a disposizione del nuovo tecnico Carmine Parlato giocatori in grado di rivaleggiare fino in fondo per la vittoria del campionato.

Su tutti spicca il trequartista Federico Cerone, già tre volte in gol nelle prime tre giornate. In casa azzurra si è rivisto in gruppo D'Anna, che dovrebbe essere a piena disposizione del mister a partire dalla quinta giornata quando il Marsala sfiderà in casa l'Acireale, così come Noto. Per il resto la condizione è buona, fatta eccezione per Maiorano che ha subito una elongazione al quadricipite e sarà fuori dai giochi per questa lunga trasferta.

I 20 convocati sono: Giordano ('02), Russo ('00), Lo Iacono ('01), Monteleone, Montuori, Rizzo ('01), S. Romeo, Scalisi ('02), Castrovilli ('00), Erbini ('01), Ferchichi, La Vardera ('99), Lauria, Lorefice, Balistreri, Manfrè, Ogbebor ('99), Padulano, Pucci ('02), A. Romeo ('01).

