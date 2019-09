Marsala, prima vittoria in campionato dopo due sconfitte

Vittoria finalmente ottenuta per il Marsala, grazie a una prodezza allo scoccare del 90esimo minuto di Housem Ferchichi.

Dopo due sconfitte di fila, contro il Palermo in casa e Nola in trasferta, la squadra ha ottenuto un ottimo risultato e ora si prepara alla trasferta sul campo del Savoia. Per il Marsala sono punti importanti. La crisi è stata dunque evitata.

L'articolo nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia (a firma di Giancarlo Marino)

