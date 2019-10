Nuova sfida per il Marsala, gli azzurri affrontano in casa l'Acr Messina

Il Marsala si rituffa nel campionato diretto al “San Filippo – Franco Scoglio” di Messina a sfidare un'altra delle tante corazzate del Girone I, l'Acr Messina. Gli azzurri, ancorati a quota 3 punti in classifica, si troveranno ad affrontare la truppa giallorossa di Pasquale Rando, chiamato sulla panchina peloritana in sostituzione di mister Michele Cazzarò esonerato dopo quattro sconfitte nelle prime quattro uscite ufficiali stagionali (tre in campionato più il Turno Preliminare di Coppa Italia di Serie D).

Nelle ultime settimane, però, la forza della squadra giallorossa, 10 partecipazioni alla Serie A, 32 alla Serie B e 29 in Serie C, ha cambiato pelle: prima il giudice sportivo che ha ribaltato l'esito negativo della sfida contro il Città di Acireale 1946 assegnando il 3-0 a tavolino, poi due convincenti e rinfrancanti vittorie consecutive. Adesso l'ACR Messina si ritrova in quinta posizione a quota 9 punti al pari del Troina, ed è sicuramente una squadra piena di calciatori di caratura assoluta, Ott Vale e bomber Coralli su tutti.

In casa azzurra c'è però la necessità di invertire la rotta negativa. In settimana i “grandi” hanno riposato non prendendo parte al vincente Primo Turno di Coppa Italia in casa del Biancavilla 1990, partita nel quale, anche con una lieta sorpresa, i “piccoli” azzurri insieme a Lauria e Ferchichi hanno portato a casa un convincente e rotondo 1-3. Mister Vincenzo Giannusa non potrà contare su Lorefice, per il quale la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione fra il I° e il II° grado del legamento collaterale laterale sinistro; per il centrocampista siracusano si prospettano almeno 20 giorni di stop.

Ancora indisponibile invece il terzino palermitano Rizzo, che ha comunque recuperato dal suo infortunio muscolare e dovrebbe ricominciare a lavorare in gruppo dalla settimana prossima. Ritorna nel gruppo anche il portiere trapanese Noto, ma dopo la fastidiosa pubalgia che gli ha fatto saltare la preparazione atletica pre-campionato, le tempistiche per il rientro fra i possibili convocati sono ancora lunghe. Infine, è recuperato l'attaccante Maiorano che potrebbe anche fare il proprio debutto casalingo in Maglia Azzurra.

Ecco la lista dei 20 convocati:

Portieri:

Giordano ('02), Russo ('00)

Difensori:

Gallo ('00), Lo Iacono ('01), Monteleone, Montuori, S. Romeo, Scalisi ('02)

Centrocampisti:

Castrovilli ('00), Erbini ('01), Ferchichi, La Vardera ('99), Lauria

Attaccanti:

Balistreri, Maiorano, Manfrè, Ogbebor ('99), Padulano, Pucci ('02), A. Romeo ('01)

