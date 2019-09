Marsala, ancora una sconfitta e musi lunghi

Come a Cercola contro il Nola, il Marsala è restato a bocca asciutta anche al "Giraud" di Torre Annunziata, dove ancora una volta la squadra ha mostrato poca lucidità in fase difensiva e soprattutto a centrocampo in fase di impostazione del gioco.

Inevitabile, o quasi, anche se nel corso del primo tempo gli azzurri hanno avuto un paio di buone occasioni per sbloccare il punteggio e passare in vantaggio, che la sfida sia terminata con una nuova sconfitta, la terza stagionale dopo quelle contro Palermo in casa e Nola in trasferta, intervallate dalla vittoria interna della scorsa settimana contro il Giugliano.

"Siamo scesi in campo -afferma il presidente del Marsala Domenico Cottone- consapevoli che fare risultato a Torre Annunziata sarebbe stato molto difficile alla luce di come la società campana s'è mossa quest'estate sul mercato rinforzando una compagine che già si era comportata bene nella precedente stagione raggiungendo i play-off, dove ha poi concluso la sua marcia in semifinale. La squadra ci ha provato e ha sperato nel pareggio per tutto il primo tempo, fino alla mezzora della ripresa. Il nostro portiere Russo, come contro il Palermo e il Giugliano, è stato ancora una volta grande protagonista: ha parato di tutto; ma su quel magistrale calcio di punizione di Cerone al 75' non ha potuto assolutamente fare nulla".

Una breve pausa, poi il patron azzurro conclude: "Torniamo a casa con un'altra sconfitta sul groppone, con un altro serio dispiacere che i ragazzi avrebbero voluto risparmiare ad una tifoseria che, giustamente, avverte ora qualche dubbio sull'effettiva forza della squadra e sulle possibilità di disputare un campionato più che tranquillo. Ma anche ad una tifoseria che invitiamo a pazientare un altro po', convinti come siamo che le vittorie arriveranno presto"

