Marsala calcio, si attende la trasferta più lunga del campionato

Il Marsala si appresta ad a affrontare la più lunga trasferta dell'intero campionato. Per la 10° giornata della Serie D Girone I sarà di scena domani al “Comunale” di Montemiletto (AV) contro il San Tommaso. La formazione biancoverde, espressione calcistica dell'omonimo quartiere di Avellino, nella Stagione 2018-2019 ha vinto il campionato di Eccellenza Campania Girone B, approdando per la prima volta nella storia nel massimo campionato dilettantistico.

Sotto la guida del presidente Marco Cucciniello e di quella tecnica di mister Stefano Liquidato, che in estate aveva rilevato l'artefice della promozione mister Francesco Messina, gli avellinesi dopo una partenza sprint stanno stentando e non poco, con 8 punti in classifica (zona playout) a tre lunghezze dai lilibetani. Capitan Raffaele Gambuzza (ex azzurro) e compagni sono reduci dal pareggio per due a due sul campo del Marina di Ragusa, e fra le mura amiche del Comunale dovranno sicuramente costruire il proprio assalto alla salvezza.

In casa Marsala grana La Vardera, con il centrocampista misilmerese che si è lesionato due costole e sarà indisponibile. Assenti anche i terzini D'Anna e Rizzo, con quest'ultimo che comunque è in via di recupero dall'ernia inguinale ed ha già cominciato a lavorare parzialmente con i compagni.

