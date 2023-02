Il sindaco di Campobello: «La cattura di Messina Denaro ci ha liberati da una cappa pesante»

«Oggi Campobello ha la possibilità di riscattarsi»: è il messaggio lanciato da Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara, il paese in cui si nascondeva il boss Messina Denaro, intervenuto al convegno Possiamo sempre fare qualcosa.

«La cattura, un mese fa, di Matteo Messina Denaro ha liberato il nostro territorio - dice il sindaco - dalla pesante cappa che per troppo tempo ci ha oppresso, rappresentando una rassicurante testimonianza della presenza dello Stato. Ed è proprio da questa consapevolezza che dobbiamo ripartire. Lo Stato c'è e noi dobbiamo avere fiducia in esso, respingendo ogni compromesso, anche nelle piccole azioni quotidiane, e allontanando la paura, quella fragilità umana, che talvolta può sconfinare nell’omertà e che costituisce potenziale terreno fertile per l’attecchimento del fenomeno mafioso».

