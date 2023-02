Messina Denaro, il pm: Campobello omertosa. Il sindaco: parole che feriscono

«Tutte le indagini ancora in pienissimo e frenetico svolgimento sulla ricostruzione delle fasi che hanno preceduto la cattura di Messina Denaro hanno innanzitutto offerto uno spaccato dell’assordante silenzio dell’intera comunità di Campobello di Mazara che, evidentemente con diversi livelli di compiacenza omertosa, paura, o addirittura complicità, ha consentito impunemente al pericoloso stragista ricercato in tutto il mondo di affrontare almeno negli ultimi due anni cure mediche e delicatissimi interventi chirurgici in totale libertà».

Lo scrive l’aggiunto Paolo Guido nella richiesta di arresto del medico di Messina Denaro.

«Sorprende e ferisce leggere di “assordante silenzio dell’intera comunità campobellese”. Se la presenza del superlatitante a Campobello era così palese ed evidente a tutti, mi chiedo come mai non sia stato trovato prima?».

Lo dice il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, saputa la notizia dell’arresto del medico Alfonso Tumbarello e di Andrea Bonafede e della frase scritta dal pm Paolo Guido nella richiesta di custodia cautelare.

«Sono profondamente amareggiato e, al contempo, incredulo nell’apprendere di questi nuovi arresti a Campobello di Mazara e della ricaduta che questi avvenimenti sta avendo sulla parte onesta della comunità campobellese, che sta subendo ingiustamente l’onta di comportamenti criminali di cui non è responsabile e che fortemente rinnega», aggiunge il sindaco. Castiglione ha ribadito: «Chi ha responsabilità paghi, liberando il resto della comunità da questa infamia che a tutti i livelli ci sta cadendo addosso. Confido nel lavoro delle Forze dell’ordine e mi auguro che l’indagine possa veramente far luce sulle reali responsabilità, sgombrando ogni ombra dai cittadini onesti che mi sento di rappresentare».

