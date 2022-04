Mazara del Vallo, il ponte sul fiume Arena: si avvicina l'avvio dei lavori

«Tutte le attività propedeutiche previste dal progetto sono in fase molto avanzata e al più presto saranno iniziati i lavori sul ponte del fiume Arena a Mazara del Vallo». Lo ha detto il Commissario straordinario del Libero Consorzio provinciale di Trapani Raimondo Cerami, a margine della riunione che si è svolta in riunione presso la Prefettura di Trapani. All’incontro erano presenti anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci e i rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine. Il ponte sul fiume che collega la città al litorale di Quarara e alla zona di Bocca Arena, è chiuso da quasi un anno per la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione.

