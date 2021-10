Mazara, un ponte provvisorio per il fiume Arena

Il Comune di Mazara del Vallo intende realizzare un ponte carrabile temporaneo per l’attraversamento del fiume Arena. In tal senso, ieri mattina, nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, si è tenuta una conferenza stampa presieduta dal sindaco e con la partecipazione di una delegazione degli abitanti di Boccarena. IL ponte prefabbricato verrebbe adagiato sulle due sponde del fiume Arena, che consenta di collegare il lungomare con il popoloso quartiere Bocca Arena per tutto il periodo di svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte bianco, chiuso dall’8 settembre per decisione dell’ex Provincia per motivi di sicurezza.

