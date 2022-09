Mazara del Vallo, dopo oltre un anno riapre il ponte Arena: percorribile una sola corsia

Dopo oltre un anno riapre, seppur parzialmente, il ponte sul fiume Arena a Mazara del Vallo. Dal 9 settembre del 2021 non era più transitabile a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria, opere che sono iniziate soltanto lo scorso 16 maggio.

Il cantiere avrebbe dovuto concludersi entro la fine di agosto, ma ci sono stati dei ritardi che hanno fatto slittare l'apertura ad oggi, seppur, come detto, parzialmente.

Dalla tarda mattinata di oggi, dopo oltre un anno, sul ponte sul fiume Delia Arena possono circolare mezzi e pedoni, anche se in una sola corsia ed a senso alternato per consentire lo svolgimento dei lavori che proseguiranno fino al 6 dicembre. Il ponte sarà transitabile tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 18 mentre nelle giornate non lavorative e nei festivi sarà sempre transitabile, sempre al momento ad una corsia.

L'ordinanza commissariale è stata firmata ieri dal dirigente provinciale Scalisi dopo le numerose e pressanti richieste dei cittadini e dell'amministrazione comunale. Si tratta di una prima boccata d'ossigeno in attesa che a dicembre il ponte possa tornare ad essere percorribile in entrambe le carreggiate.

