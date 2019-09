Comune di Trapani, approvato il bilancio consuntivo

Mentre il Consiglio comunale era concentrato sull'approvazione del DUP, Documento Unico di Programmazione, propedeutico alla approvazione del Bilancio di Previsione del 2019 di questa mattina, la Giunta di Giacomo Tranchida portava a compimento un'altra fondamentale operazione sempre nel settore finanziario.

Nella seduta di lunedì, infatti, la Giunta Municipale ha approvato il rendiconto di gestione: il Bilancio Consuntivo del 2018. Un documento particolare visto che “nasce” dai conti economici lasciati in eredità dal commissario Francesco Messineo.

Un'azione su due fronti: prima l'approvazione del Previsione 2019 che oggi alle 10 verrà trattato in Consiglio comunale a Palazzo Cavarretta, poi la definitiva chiusura del Consultivo 2018 (che anch'esso dovrà passare dal massimo consesso civico.

Durante lo scorso anno l'Amministrazione Comunale ha impegnato somme complessive per 76 milioni di euro circa, di cui 61 circa per spese correnti (spese generali di funzionamento dell'ente quali stipendi, bollette, manutenzione ordinaria, acquisto beni e servizi etc) ed investimenti (manutenzioni straordinarie, spese per lavori pubblici e realizzazione opere pubbliche). L'avanzo di gestione libero ammonta a circa 2 milioni e 100 mila euro, mentre il conto economico chiude con un utile di esercizio per poco meno di 2 milioni di euro.

