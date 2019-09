Toni infuocati al Comuni di Trapani, dopo 7 ore passa il Dup

Ci sono volute quasi sette ore. È successo di tutto ma alla fine il Dup è passato. Le polemiche, però, sono fortissime, soprattutto nei modi. Nella notte tra lunedì e martedì è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, atto preliminare del bilancio di previsione che sarà trattato domani alle 10 in Consiglio comunale.

Il capogruppo di Demos Giuseppe Pellegrino, continuamente interrotto, è riuscito comunque in aula ad intervenire: «Ritengo che ci siano una serie di dati importanti che sono la programmazione per i prossimi tre anni, ancorato al programma politico del sindaco Tranchida. I dati che rilevo sottolineano come la popolazione, purtroppo, ha un saldo migratorio di -380. Bisogna fare di più affinché questo dato cambi. Tante cose sono state fatte e tante verranno realizzate».

Lo scontro tra il consigliere Lipari ed il presidente Guaiana, invece, è frontale. Il primo, dopo un lungo intervento sulla possibilità di una sospensione della seduta, è stato accompagnato fuori dall'aula da due poliziotti municipali per le continue proteste. I toni sono stati più che accesi, infuocati.

