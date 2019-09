Trapani, varato bilancio di previsione: ammonta a circa 70 milioni

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione del 2019. Una seduta relativamente tranquilla, soprattutto dopo una ora che ha visto una discussione pacata e interessante. Un registro totalmente diverso rispetto quello di lunedì scorso che ha generato numerose polemiche per i toni tenuti a Palazzo Cavarretta.

«È stato approvato ed è anche stato dichiarato immediatamente esecutivo - afferma l'assessore al Bilancio Fabio Bongiovanni -, da domani la delibera comincia a produrre effetti e fino al 31/12 le spese programmate dall'amministrazione sono pienamente coperte e trovano destinazione delle varie postazioni di bilancio. Sono molto soddisfatto per il confronto che si è sviluppato in aula che è stato veramente sereno, responsabile, costruttivo e che si è allontanato dalle polemiche sterili ed inutili. In aula abbiamo trovato un clima di responsabilità con un dibattito approfondito di circa 6 ore dove si è potuto conseguire il risultato sperato».

Il Consiglio è Commissariato riguardo il bilancio e il Commissario aveva assegnato un termine per esitare l'atto. Se per caso si fosse superato questo termine anche in forza di eventuali ma sempre possibili e sicuramente legittimi atteggiamenti ostruzionistici o manovre intenzionalmente dilatorie, si sarebbe avviata la procedura sanzionatoria che avrebbe condotto allo scioglimento del Consiglio inadempiente. Con l'approvazione, lo spauracchio viene schiacciato.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

