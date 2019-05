Aeroporto Trapani-Birgi, ancora un dato negativo: ad aprile calano i passeggeri

Secondo i dati diffusi da Assaeroporti, l'associazione che riunisce le società di gestione aeroportuali nazionali, per lo scalo civile del Vincenzo Florio di Birgi le cose non vanno bene. Anche ad aprile è stata registrata una flessione rispetto allo stesso periodo del 2018.

In un mese che tradizionalmente segna l'aumento dei flussi turistici verso la Sicilia occidentale (legati ad eventi come la processione dei Misteri e non solo), e che quest'anno poi è stato anche caratterizzato da un "super ponte" che ha compreso Pasqua e il 1 maggio, lo scalo di Birgi ha registrato una diminuzione pari al 10,7 per cento. Esaminando il medesimo periodo gli scali italiani hanno avuto una crescita media del 4,7 per cento.

Sul "Vincenzo Florio" sono transitati 29879 passeggeri, mentre i movimenti (aerei in arrivo o in partenza) sono stati 416 (l'8 per cento in meno rispetto allo scorso anno). Male anche il dato riferito al traffico merci, che ha registrato un -22,6 per cento rispetto all'aprile 2018. Nei primi quattro mesi del 2019 sono passati da Birgi 134.863 passeggeri, con un decremento del 13,4 per cento, rispetto alle stesso periodo del 2018, che già fu disastroso con un -59,9 per cento in confronto al primo quadrimestre del 2017.

Peggio, nel mese di aprile, è andata a Comiso: il "Pio La Torre" ha avuto un crollo rispetto a un anno fa (-35,6per cento). Tuttavia, l'incremento avuto nel primo trimestre porta l'aeroporto ragusano ad attestarsi su numeri poco superiori a Birgi in termini di passeggeri nel 2019, con 135.135 unità in transito e un incremento del 12,2 per cento. Dati che arrivano a pochi giorni dall'annuncio da parte di Airgest, di nuove rotte da e per Birgi. Dalla compagnia aerea Egyptair che effettuerà dei voli charter settimanali da Trapani per Sharm El Sheikh dal 22 luglio e sino a tutto settembre 2019.

