Aeroporto di Trapani-Birgi, nessuna offerta per i 22 lotti da assegnare

Su 31 Compagnie invitate a presentare un'offerta per i 22 lotti da assegnare, dopo i tre assegnati lo scorso anno alla Compagnia Alitalia per Lazio, Lombardia e Campania e alla Blue Air per il Piemonte, nessuno ha risposto. La nuova iniziativa tentata dal sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, non ha sortito, dunque, alcun esito.

"Sono profondamente rammaricato per quanto successo - ha detto il primo cittadino -. Mi sono già sentito con i funzionari regionali e con l'Airgest e nei prossimi giorni vedremo in che modo agire". Il Comune di Marsala, quale Ente capofila tra quelli firmatari dell'accordo di collaborazione per lo sviluppo della vicina Aerostazione, era, come riporta Dino Barraco in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, la stazione appaltante responsabile della procedura negoziata per l'importo complessivo di 11 milioni e 100 mila euro, totalmente finanziato dalla Regione Siciliana.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE