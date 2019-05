Nuovo terminal per navi da crociera a Trapani, progetto da 15,5 milioni

Progetto da 15,5 milioni di euro per la costruzione del nuovo terminal crociere sul molo a T di Trapani, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale ha avviato la procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento del "servizio di ingegneria relativo alla redazione del progetto di variante localizzata al vigente Prp".

L'importo stimato della parcella è di 98.956 euro, esclusi oneri previdenziali e Iva, e il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ne ha dato notizia l'Avvisatore marittimo. L'importo complessivo dei successivi lavori per il nuovo terminal è suddiviso in 12 milioni per opere marittime, 2,5 milioni per l'edilizia e 1 milione per gli impianti.

Sempre a Trapani, l'AdSP ha aggiudicato alla ditta locale "O.A.S.I. sas", per un importo di 34.288 euro, il servizio di pulizia delle aree comuni per un anno. Lo stesso servizio, ma per lo scalo di Porto Empedocle, è stato aggiudicato alla ditta locale "I.CO.S. srl" per 39.166 euro. In entrambi i casi l'importo a base di gara era di 37.500 euro. (ANSA)

© Riproduzione riservata