Lutto cittadino di due giorni a Trapani: la città si ferma per Gaspare Davì e Alice Culcasi

Due giorni di lutto cittadino a Trapani, per due morti che hanno sconvolto tutta la comunità. Oggi, 1 aprile e domani, la città si fermerà per i funerali di Gaspare Davì, il marittimo di 44 anni morto in un incidente sul lavoro al porto di Napoli e per quelli di Alice Culcasi, la ragazza di 23 anni che ha perso la vita due giorni fa in un incidente stradale.

L'operaio lavorava a bordo della nave Antares di Grandi navi veloci: il 23 marzo si stava occupando delle manovre di carico, prima della partenza per Palermo, ma è stato schiacciato da un tir in entrata e per lui non c'è stato niente da fare. Davì, sposato e padre di due bambini di otto e sei anni, aveva chiesto un periodo di aspettativa che sarebbe iniziato proprio in questi giorni.

Sulla sua morte la procura ha aperto un'inchiesta, mentre oggi la famiglia, gli amici e i colleghi lo saluteranno per l'ultima volta: i funerali vengono celebrati nella Cattedrale di San Lorenzo. A disporre i due giorni di lutto cittadino è stato il sindaco, Giacomo Tranchida, che ha ricordato anche i due sacerdoti che si sono spenti negli ultimi giorni.