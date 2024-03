A Trapani è morto padre Antonino Adragna, il sacerdote degli ultimi: è stato per quarant'anni alla guida della cattedrale

Trapani perde un parroco molto amato, Antonino Adragna, che ad aprile avrebbe compiuto ottantasei anni. Si è spento in ospedale a Palermo, dove era ricoverato. Ordinato sacerdote il 29 giugno del 1962, è stato alla guida della Cattedrale di Trapani per oltre quarant'anni. Fino al 2021 è stato anche amministratore parrocchiale della chiesa Maria Santissima Ausiliatrice, dedicandosi ai giovani anche con la creazione di compagnie teatrali. Ha condotto molte battaglie per il centro storico e a favore degli immigrati ed era definito come «il sacerdote degli ultimi».

Dal 2003 è entrato nella delegazione di Trapani dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e, per almeno cinquant'anni, è stato dirigente della squadra di calcio Juvenilia, diventando un punto di riferimento anche per i ragazzi che si sono man mano avvicinati allo sport. Utilizzava i social, dove in queste ore i messaggi di cordoglio a lui rivolti sono tantissimi. Soltanto quattro giorni fa aveva scritto «Buona Settimana Santa a tutti».