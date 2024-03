L'incidente a Trapani, rabbia e dolore per la morte di Alice Culcasi: «Perché queste tragedie?»

«Possibile che si ripetano in continuazione incidenti così? Alberi, muri, pilastri, ma cosa sta succedendo? Perché si continua a morire così?». C'è tanta, tantissima rabbia sui social, per la morte di Alice Culcasi, una splendida giovane di 23 anni che ha perso la vita in un terribile incidente stradale nella notte, a bordo di una Seat Ibiza, mentre percorreva la centralissima via Virgilio a Trapani. Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio dei social per la sfortunata ragazza.

La giovane è morta sul colpo, all'arrivo dei sanitari questi non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Per estrarre il corpo della ragazza dall'abitacolo dell'auto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La giovane pare stesse per raggiungere la sua abitazione, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il muro e degli alberi.

L'incidente è avvenuto alle 5,30 nel tratto tra via Sebastiano Amodeo Tito Marrone e via Gian Salvatore Cassisa. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. La vittima abitava alle spalle del luogo dove si è verificato lo schianto. Per raggiungere la sua casa avrebbe dovuto svoltare e immettersi sulla via Salvatore Cassisa. A pochi metri dall’ incrocio, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Seat che procedeva dal passaggio a livello verso la via Virgilio. Tra le ipotesi, un malore, un colpo di sonno.