Trapani, perde il controllo della sua auto: morta una ragazza di 23 anni

Ancora un incidente mortale nel trapanese. Stamane una ragazza a bordo di un'auto, una Seat Ibiza, mentre percorreva la centralissima via Virgilio a Trapani ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un muretto. Un impatto violentissimo.

La giovane è morta sul colpo, all'arrivo dei sanitari questi non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Per estrarre il corpo dall'abitacolo dell’auto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La giovane di 23 anni pare stesse per raggiungere la sua abitazione, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il muro e degli alberi. L'incidente è avvenuto alle 5,30. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

Si tratta del secondo incidente mortale in meno di 24 ora in provincia di Trapani. Ieri attorno alle 17,30 infatti a perdere la vita lungo la statale 187 tra Buseto e Trapani era stato Salvatore Lo Bue, 64 anni, di Erice che nell'affrontare una curva aveva sbandato ed aveva perso il controllo della sua moto Honda finendo lungo l'asfalto. Anche lui morto sul colpo.