Pranzi e cene con il boss fra le accuse a carico dei Luppino: Messina Denaro li chiamava Mustang

Matteo Messina Denaro versava periodicamente all’imprenditore Giovanni Luppino, arrestato insieme al boss il 16 gennaio del 2023, e ai suoi figli Vincenzo e Antonino, finiti in cella oggi (13 febbraio), somme di denaro. Emerge dall’inchiesta che ha portato all’arresto dei due figli dell’autista del boss.

I Luppino, nel loro paese, Campobello di Mazara, hanno il soprannome di Mustusi (il nonno produceva vino e mosto) e il capomafia, negli appunti in cui annotava le spese, scrive Mustang, nome in codice, secondo gli inquirenti, usato in assonanza col soprannome, proprio per indicare la famiglia. Nei diari Messina Denaro segna i soldi spesi per i fiori acquistati dopo la morte della moglie di Giovanni Luppino e per diverse cene e pranzi fatti in occasioni di compleanni dei figli coi quali evidentemente faceva abitualmente vita sociale.