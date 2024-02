Pochi giorni prima dell'arresto Messina Denaro passava sotto casa dei familiari

Il 29 dicembre del 2022, pochi giorni prima del suo arresto, Matteo Messina Denaro passava in auto sotto casa della ex compagna, madre di sua figlia, e delle sorelle Bice e Giovanna, a Castelvetrano. Lo seguiva e gli faceva da scorta il furgone di Vincenzo Luppino, arrestato oggi (13 febbraio 2024) assieme al fratello Antonino. Alla guida c’era il padre Giovanni, imprenditore finito in manette nel giorno della cattura del padrino e suo fedele autista. Il boss ricercato dunque transitava sotto casa dei suoi per rivedere i luoghi a lui cari e nella speranza, sospettano gli investigatori, di riuscire a scorgere i familiari sia pure da lontano.

Le telecamere del paese hanno immortalato il furgone che seguiva la Giulietta del latitante mentre passava alle 17,12 sotto casa di Franca Alagna, l’ex compagna, alle 17.15 sotto casa della sorella Giovanna e alle 17.17 sotto quella dell’altra sorella Bice. La scorta scrive il gip, assicurava una sorta di staffetta al latitante, «che doveva transitare su luoghi notoriamente oggetto di eccezionali controlli delle forze dell’ordine».