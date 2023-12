Il prefetto di Trapani sospende i due consiglieri comunali arrestati, Anna Lisa Bianco e Giovanni Iacono Fullone

Con due distinti provvedimenti il prefetto di Trapani ha sospeso il presidente del Consiglio comunale di Trapani, Anna Lisa Bianco, e il consigliere comunale di Mazara del Vallo Giovanni Iacono Fullone (nella foto), a seguito dell’ordinanza del gip che ha applicato nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari nell’ambito delle indagini sull'Asp di Trapani. Stamane la guardia di finanza, nell’operazione denominata Aspide, ha eseguito 13 ordinanze cautelari nei confronti di 13 dei 17 indagati.

Iacono Fullone è stato il primo degli eletti della Lista Libera Intesa. L’imprenditore di 57 anni avrebbe ricevuto informazioni su una procedura di gara avente come oggetto la sanificazione presso l'Asp di Trapani, volta all'assegnazione del servizio di sanificazione settimanale di tutti i locali dei Distretti, Dipartimenti e della sede centrale dell'Asp per 3 mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriore mese ed importato a base d'asta di 204 mila euro. Fullone , come controprestazione in cambio degli atti contrari ai doveri d'ufficio ha donato in più riprese una cassetta di gamberoni a Giuseppa Messina e Maria Valentina Cruciata (entrambe funzionarie dell'Asp), due aragoste, scampi in quantità imprecisata e otto fette di pesce spada alla Messina.