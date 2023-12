Concorsi pilotati a Trapani, ai domiciliari anche la presidente del Consiglio comunale

C'è anche la presidente del Consiglio comunale di Trapani, Anna Lisa Bianco (nella foto), tra le persone coinvolte nell'inchiesta denominata Aspide, della guardia di finanza di Trapani, su appalti, nomine e presunti concorsi pilotati all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, nell'ambito della quale sono complessivamente indagate a vario titolo dalla procura 17 persone. Per Anna Lisa Bianco sono scattati gli arresti domiciliari.

In carcere, in base all'ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della procura, dal gip Caterina Brigone sono finiti invece Gioacchino Oddo di 67 anni (direttore sanitario dell'Asp) e Giuseppa Messina di 64 anni (funzionaria dell'Asp), per il suo ruolo di Rup (responsabile del procedimento unico) in una procedura negoziale.

Ai domiciliari: l'ex manager dell'Asp di Trapani Fabio Damiani di 56 anni (già arrestato nel 2020 per l'operazione Sorella Sanità); Antonella Federico di 39 anni, per il suo doppio ruolo di dipendente Althea Italia e di responsabile di commessa dell’Associazione temporanea di impresa su apparecchiature mediche che sarebbero risultate non conformi al capitolato d’appalto; l’imprenditore Giovanni Iacono Fullone (socio della Iacono Servizi Srl), di 57 anni, che avrebbe ricevuto informazioni su una procedura di gara; Alberto Adragna di 65 anni (presidente dell'albo degli odontoiatri), e Bartolomeo Gisone, direttore sanitario di un laboratorio di analisi, per l’omessa comunicazione di una positività al Covid; Antonino Sparaco di 62 anni, direttore dell’Unità operativa complessa del Centro salute globale dell'Asp di Trapani, che avrebbe ricevuto l’incarico grazie all’interessamento di Oddo; Attilio Giuseppe Bonavires, di 42 anni, e appunto la presidente del Consiglio comunale, eletta in una lista civica della maggioranza, Anna Lisa Bianco, entrambi per avere avuto informazioni su un concorso a un bando dell’Asp.

Sette gli obblighi di dimore (e non tre come annunciato in precedenza). Sono stati disposti per Nunzia La Franca, Angela Maria Valentina Cruciata (funzionaria dell'Asp), Carlo Gianformaggio, Gaspare Gianformaggio, Nicola Ganci, Antonina La Commare e Ranieri Candura. Tra gli indagati anche dipendenti dell’Asp assenteisti che, dopo avere attestato la presenza in ufficio, se ne allontanavo arbitrariamente.

L'inchiesta Aspide è stata effettuata dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza del comando provinciale di Trapani ed è stata coordinata dai pubblici ministeri Sara Morri e Francesca Urbani della procura di Trapani. I provvedimenti sono stati disposti dal gip del tribunale di Trapani Caterina Brignone.