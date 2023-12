Trapani, il sindaco Tranchida: l'arresto di Anna Lisa Bianco per «vicende avulse dal contesto amministrativo comunale»

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha espresso l’auspicio che la presidente del Consiglio comunale Anna Lisa Bianco «riesca presto a meglio chiarire la propria posizione». Contemporaneamente ha sottolineato che l’indagine della procura sulla sanità, che ha portato Anna Lisa Bianco agli arresti domiciliari, riguarda «vicende avulse dal contesto amministrativo comunale».

Il blitz della guardia di finanza ha scosso i palazzi del potere a Trapani: dieci gli arrestati, due finiti in carcere e otto ai domiciliari. Alcuni sono nomi di grande peso. Il sindaco ha deciso di diffondere una nota. Ecco il testo completo: «Appreso dell’operazione Aspide, interessanti squarci diversi e inquietanti sulla mala gestio del sistema sanitario anche nel nostro territorio, che con non poco stupore vede coinvolti anche consiglieri comunali, e tra questi l’attuale presidente del consiglio Annalisa Bianco, ma per vicende avulse dal contesto amministrativo comunale, da un lato esprimiamo fiducia nella magistratura, ma dall’altro ci auguriamo che la consigliera riesca presto a meglio chiarire la propria posizione».