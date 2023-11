Mafia Trapani, annullato anche l'ordine di custodia per Vito Mazzara

Il tribunale del Riesame di Palermo - accogliendo l’istanza dell’avvocato Salvatore Galluffo - ha annullato oggi l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Vito Mazzara, 75 anni, coinvolto nel blitz antimafia Scialandro dello scorso 24 ottobre che ha colpito le «famiglie» mafiose di Trapani, Custonaci e Valderice.

Ieri è stata annullata l’ordinanza per Andrea Maurizio Buzzitta, il Riesame ha accolto l'istanza del legale dell'indagato, l'avvocato Alberto Mazzeo. Nei giorni scorsi era stato scarcerato anche Giuseppe Maranzano, 59 anni, di Valderice, sempre per decisione del tribunale della libertà di Palermo, che, in quella occasione, aveva accolto l’istanza presentata dall'avvocato Nino Sugamele.

Indagate nell'operazione antimafia Scialandro ventuno persone.

Tra gli arrestati l'ex vicesindaco di Custonaci, Carlo Guarano, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Indagati, invece, a piede libero, l'ex sindaco Giuseppe Morfino, l'ex assessore Giovanni Battista Campo e un consigliere comunale di maggioranza in carica.