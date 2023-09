L'appuntamento, il colpo di fucile e il viadotto: così Angelo Reina ha ucciso Marisa Leo

L'appuntamento, il colpo di fucile e poi il suicidio, giù dal viadotto. Emergono alcuni terribili particolari sull'omicidio suicidio avvenuto in contrada Ferla al confine tra Marsala e Mazara del Vallo. Un delitto che ha completamente sconvolto la comunità trapanese, ma non solo: l'intera Sicilia è senza parole per un nuovo straziante addio ad una sua figlia.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, Angelo Reina, 42 anni, originario di Valderice, ha dato appuntamento all'ex compagna, Marisa Leo, 39 anni, madre di sua figlia e le ha sparato con un fucile. Poi a bordo della sua Porsche Cayenne si è immesso sull'autostrada Mazara-Palermo e su un viadotto, tra gli svincoli di Alcamo ovest e Castellammare del Golfo, si è sparato con lo stesso fucile, lasciandosi cadere nel vuoto: è precipitato giù dal viadotto da una cinquantina di metri.

A trovare il corpo è stata la polizia stradale. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Trapani. Nell'auto è stata trovata una pistola non legalmente detenuta. Saranno gli esami balistici a chiarire meglio la dinamica dell'omicidio-suicidio. I due erano separati e lui non avrebbe provveduto a pagare gli alimenti per la figlia di 4 anni.