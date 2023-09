Femminicidio a Mazara, Marisa Leo era stata testimonial di una campagna contro la violenza sulle donne

Nel 2019 Marisa Leo, incinta della sua piccola, era stata testimonial di "TU, non sei sola - Le Donne del Vino Sicilia contro la #ViolenzaDiGenere". Un messaggio con un fil di voce e con tutta la dolcezza che una donna-madre ha quando porta in grembo una creatura.

Marisa è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco dall'ex convivente Angelo Reina che poi si è tolto la vita.

“È un miracolo, una forza, così piccolo e così dirompente, è una vita che cresce al ritmo di due cuori che battono insieme”, recitava Marisa Leo tenendosi stretto il grembo. E poi continuava: “Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai. Tu casi, ti rialzi, piangi ma non molli e sei perfetta per come sei. Donna, mamma – Tu non sei sola”.