Marsala, investita dall'ex mentre è sul monopattino: ora viene minacciata dal nonno

Investita, un mese e mezzo fa, con l’auto dall’ex compagno mentre era in monopattino, adesso sarebbe stata anche minacciata dal nonno del suo ex con l’invito a cambiare versione davanti al giudice. È quanto ha denunciato, con una querela presentata alla Procura di Marsala, la giovane di 22 anni che la sera dello scorso 16 luglio finì al pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino dopo essere stata travolta dall’auto guidata da Giuseppe Rallo, 28 anni, disoccupato, poi arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e furto (avrebbe, infatti, rubato lo scooter all’ex compagna).

Nella sua denuncia, la ventiduenne, assistita dall’avvocato Vincenzo Forti, afferma che il padre della sua ex suocera, lunedì scorso, si sarebbe presentato davanti a casa sua, nel quartiere popolare di via Istria, alla periferia di Marsala, e alla presenza di un’amica, mentre entrambe erano al balcone dell’appartamento al piano terra, l’avrebbe minacciata, invitandola a cambiare versione davanti al giudice sulle modalità dello scontro con l’auto dell’ex compagno. L’anziano le avrebbe intimato di dichiarare al magistrato che fu lei a lanciarsi contro l’auto.

L’indomani, la giovane ricevette, via whatsapp, dall’ex suocera una serie di messaggi audio con insulti e minacce. Gli audio sono stati allegati alla denuncia, in cui si ipotizzano i reati di minacce, molestie e istigazione a delinquere.

La giovane venne investita intorno alle 23.30 lungo una strada di periferia, riportando fratture scomposte a una gamba e al bacino, nonché una lesione a un rene. Aveva lasciato l’abitazione con cui viveva con il compagno, dal quale ha avuto due figli, qualche mese prima, perché, pare, stanca dei continui maltrattamenti.