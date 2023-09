Marsala, donna investita mentre attraversa la strada: trasportata in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Marsala. Una donna è stata investita all'incrocio tra via Nino Bixio e via Salemi, mentre attraversava le strisce pedonali. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata colpita dalla vettura, una Yaris di colore grigio, che, fortunatamente, non procedeva ad alta velocità.

Sul posto, scattato l'allarme, sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza. I medici hanno prestato le prime cure e trasferito la donna presso l'ospedale di Marsala. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per permettere prima i soccorsi e dopo i rilievi.

Soltanto dopo la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza del manto stradale, il traffico è tornato nella normalità.

Si allunga la scia di pedoni travolti dai mezzi. Nello scorso mese di luglio, a Cinisi, in provincia di Palermo, un 82enne era morto schiacciato da un camion in corso Umberto. L'anziano era stato travolto dal mezzo pesante mentre era intento ad attraversare la strada. L'uomo era rimasto incastrato sotto il camion e nonostante i soccorsi è morto.