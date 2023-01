Messina Denaro, la Giulietta del boss ripresa dalle telecamere del Comune di Campobello

Ripresa due volte in due giorni diversi: sabato 14 gennaio e poi domenica 15, cioè un giorno prima dell’arresto. La Giulietta che aveva acquistato il superlatitante Matteo Messina Denaro compare in video ripresi dalle telecamere del Comune installate all’esterno del Palazzo Municipale a Campobello di Mazara. Le immagini sono state mostrate durante il programma tv «Quarto grado» e ieri sera dal Tg2.

L’ANSA ha potuto visionare i video registrati dalla Polizia municipale. In un primo video, sabato 14 alle ore 11 circa, l’auto di colore nero svolta dalla via Marconi verso viale Risorgimento, dove si trova il supermercato «Coop» nel quale il superlatitante avrebbe fatto la spesa.

La macchina torna in direzione via Garibaldi 12 minuti dopo e viene ripresa dalla telecamera installata davanti l’ingresso del Comune.

Le immagini poco nitide non consentono facilmente di identificare chi c’è alla guida. La Giulietta viene ripresa anche domenica 15 gennaio, alle 13,50 circa, mentre dalla via Mare raggiunge via Marconi. L’indomani, lunedì 16 gennaio, Matteo Messina Denaro verrà arrestato a Palermo.

