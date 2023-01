Messina Denaro e la passione per le donne, caccia a una bionda che avrebbe frequentato il covo

«Ho frequentato Matteo Messina Denaro, l’uomo che ho visto in televisione, ma non sapevo fosse lui». A parlare è una donna di 48 anni bruna con i capelli lunghi, che ha raccontato di aver avuto una relazione di alcuni mesi con il boss latitante di Castelvetrano, precisando, però, di non essere stata a conoscenza della sua reale identità. La donna si è presentata in una stazione dei carabinieri ed è stata interrogata dagli investigatori del Ros. Una versione che non convince chi sta indagando, tanto che è già scattata una perquisizione a casa della donna. Pare, secondo indiscrezioni, sia di Campobello di Mazara, separata e attualmente lavora saltuariamente. Circola con un auto di lusso e veste griffata. In molti, in paese, si chiedono come sia possibile, visto che pare non lavori in maniera continuativa.

Ma non solo lei, gli investigatori sono sulle tracce di un’altra amica del boss che avrebbe frequentato l’ultima abitazione in vico San Vito, anche lei sarebbe una donna di mezza età che però non avrebbe ancora ammesso di essere stata a contatto con Messina Denaro. La donna vive in un paese limitrofo e non lavora. È alta, bionda e con un taglio corto. Secondo alcune voci, potrebbe essere di Gibellina. In tanti confermano incontri con il boss. Tutti però specificano di essere stati inconsapevoli della sua vera identità.

Una parrucca, abiti femminili ritrovati nell’appartamento di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara. La sua fama di donnaiolo, è stata sempre nota agli inquirenti. Due i numeri da chiamare «in caso di bisogno» trovati nei pantaloni del capo mafia. E su questi numeri si stanno concentrando gli investigatori.

Un servizio di Francesca Capizzi sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

