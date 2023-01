Mafia, Bonafede era più che un prestanome di Messina Denaro

Stanze segrete cercasi per portare alla luce, come pazienti archeologi, i tesori del boss Matteo Messina Denaro. E nell’inchiesta sulla sua latitanza si aprono, di minuto in minuto, nuovi capitoli densi di particolari sul suo stile di vita oltre la legge e sugli «amici» disposti a garantirgli quella libertà dorata. In serata è stato arrestato a pure il prestanome della primula, l’alias cinquantanovenne Andrea Bonafede, il geometra che si era spogliato della sua carta d’identità, di fatto della sua esistenza, per darla al padrino e garantirne salute e lunga resistenza al vertice della organizzazione criminale. «Compito di estrema fiducia che non si può che dare ad un fedelissimo, pienamente affiliato e non certo ad un conoscente casuale al quale ci si rivolge durante un incontro fortuito», scrive il gip Alfredo Montalto nella ordinanza che manda il factotum in carcere con l’accusa di associazione mafiosa. «Il boss non avrebbe potuto rivolgersi ad altri che ad una persona pienamente inserita nel contesto associativo per avere quel prolungato apporto e sostegno che è stato compiutamente delineato nelle indagini - scrivono i pm nella richiesta di arresto - Solo un associato che godeva della totale fiducia del latitante poteva infatti essere incaricato di compiti così delicati» .

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Connie Transirico

