Vandali a Trapani: distrutti 30 fari di illuminazione sulle Mura di Tramontana

A Trapani, vandali hanno distrutto 30 fari di illuminazione delle Mura di Tramontana. A denunciare i fatti è stata l'amministrazione comunale. L'impianto era stato rimesso a nuovo appena un anno fa, e adesso qualcuno ha distrutto i 30 fari bassi probabilmente a colpi di pietre e martello. I tecnici, per non causare danni ulteriori alle zone limitrofe, sono stati costretti a staccare la linea elettrica delle Mura, in attesa di effettuare i necessari lavori di ripristino per la riaccensione dell’impianto.

I danni, come fanno sapere dal Comune, sono ingentissimi. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, condanna il gesto "criminale perpetrato ai danni dell’intera collettività, che paga purtroppo l’atteggiamento vergognoso e incosciente di qualcuno che evidentemente non ha alcun rispetto della cosa pubblica" e tranquillizza la popolazione sul ripristino.

I tecnici sono già al lavoro per trovare una soluzione per una immediata soluzione della problematica.

