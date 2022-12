Vandali fra Trapani ed Erice: spaccati i vetri dei finestrini di almeno 50 auto

Cosa possa indurre qualcuno a rompere i finestrini di decine di auto è un mistero. La certezza però è che i proprietari dei mezzi dovranno ora far fronte al danno subito. Sono dei veri e propri atti vandalici quelli che sono stati compiuti a Trapani ed Erice. Sono almeno 50 le vetture alle quali sono stati spaccati i vetri dei finestrini.

I raid riguardano la zona di Borgo Madonna fino alle traverse di via Fardella. L'invito del Comune di Trapani è quello di denunciare i fatti alle autorità competenti, le quali anche mediante l'ausilio di telecamere private potranno risalire ai criminali autori degli atti vandalici.

"Dopo i gravi fatti che hanno riguardato le Mura di Tramontana con circa 30 faretti distrutti - si legge in una nota del Comune -, è del tutto evidente come i danni causati da ignoti delinquenti rappresentino un maggiore costo sia per le casse comunali che per i privati".

